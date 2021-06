Visite libre de l’abbatiale Notre-Dame de Lonlay Abbatiale Notre-Dame de Lonlay, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Lonlay-l'Abbaye.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Abbatiale Notre-Dame de Lonlay

Édifiée dans un site judicieusement choisi et entourée par la rivière, « l’Egrenne », L’Abbaye de Lonlay eut un indéniable rayonnement spirituel et matériel dans la région et jusqu’en Angleterre. L’abbaye connut les malheurs du temps et de l’histoire : incendies, pillages, éloignements des Abbés commendataires… Elle ne comptait plus que trois moines à la Révolution. De nos jours, subsiste l’abbatiale qui reste tout de même un témoin millénaire de l’évolution architecturale et qui allie : – un transfert roman avec des chapiteaux originaux du XIème siècle, – un vaste chœur gothique à trois étages, – un déambulatoire ceint de chapelles rayonnantes. – un mobilier varié et abondant (retables et stalles, etc…)

Découverte de l’abbatiale classée, mutilée en 1944 et restaurée sous la responsabilité des Beaux-Arts.

Abbatiale Notre-Dame de Lonlay Le bourg, 61700 Lonlay-l’Abbaye Lonlay-l’Abbaye Orne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T19:00:00