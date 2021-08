Saint-Leu-d'Esserent Saint-Leu-d'Esserent Oise, Saint-Leu-d'Esserent Visite libre de l’Abbatiale de Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Visite libre de l'Abbatiale de Saint-Leu-D'esserent Découvrez l'Abbatiale, une prieurale qui a les dimensions d'une cathédrale ! Profitez de l'exposition pour en apprendre plus sur les différentes restaurations effectuées sur le monument.

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Leu-d'Esserent Autres Lieu Saint-Leu-d'Esserent Adresse Ville Saint-Leu-d'Esserent lieuville 49.21849#2.42111