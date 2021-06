Nancy Villa majorelle Meurthe-et-Moselle, Nancy Visite libre de la Villa Majorelle Villa majorelle Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Visite libre de la Villa Majorelle Villa majorelle, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nancy. Visite libre de la Villa Majorelle

Villa majorelle, le samedi 3 juillet à 20:00 – réservation obligatoire via la billetterie en ligne, accessible sur le site internet du musée de l’École de Nancy

Après plusieurs mois de travaux, la Villa Majorelle, emblème de l’architecture Art nouveau, a réouvert ses portes. Venez la découvrir ! Villa majorelle 1 rue Louis-Majorelle, Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Villa majorelle Adresse 1 rue Louis-Majorelle, Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est Ville Nancy lieuville Villa majorelle Nancy