Évian-les-Bains Villa Lumière Evian-les-Bains, Haute-Savoie Visite libre de la Villa Lumière, Hôtel de ville d’Évian Villa Lumière Évian-les-Bains Catégories d’évènement: Evian-les-Bains

Haute-Savoie

Visite libre de la Villa Lumière, Hôtel de ville d’Évian Villa Lumière, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Évian-les-Bains. Visite libre de la Villa Lumière, Hôtel de ville d’Évian

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Villa Lumière

Cette villa de style classique français inspiré de la Renaissance, est devenue l’hôtel de ville en 1927.

Entrée libre. Jauge de 30 personnes sur site, sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période.

Découvrez l’ancienne résidence d’été de la famille Lumière. Villa Lumière 2, rue de Clermont, 74500 Évian-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes Évian-les-Bains Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Evian-les-Bains, Haute-Savoie Autres Lieu Villa Lumière Adresse 2, rue de Clermont, 74500 Évian-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Évian-les-Bains lieuville Villa Lumière Évian-les-Bains