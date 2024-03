Visite libre de la Villa du Temps retrouvé La Villa du temps retrouvé Cabourg, samedi 18 mai 2024.

À l’occasion de la Nuit des Musées, la Villa du Temps retrouvé ouvre ses portes gratuitement le samedi 18 mai 2024 de 19h à 23h. Au programme, les expositions « Parcours Belle Époque » et « Jules Verne, père de la science-fiction » sont à (re)découvrir, et des visites flash seront proposées tout au long de la soirée pour en savoir plus sur les chef-d’œuvres.

La Villa du temps retrouvé 15 avenue du Président Raymond Poincaré, 14390 Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie 0231474444 https://villadutempsretrouve.com/ https://www.facebook.com/Villadutempsretrouve Fenêtre ouverte sur la Belle Époque et sur l’avènement de la Côte Fleurie, la Villa du Temps retrouvé qui se situe à Cabourg vous propose une expérience muséale inédite dont Marcel Proust est le narrateur Parkings à proximités. Pour faciliter votre accès à la Villa du Temps retrouvé, un dépose minute est proposé devant le site aux visiteurs en situation de handicap.

