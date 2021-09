Camaret-sur-Mer Tour Vauban Camaret-sur-Mer, Finistère Visite libre de la Tour Vauban Tour Vauban Camaret-sur-Mer Catégories d’évènement: Camaret-sur-Mer

Venez visiter ce site d’exception appartenant au Réseau des sites majeurs de Vauban classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pouvez y découvrir l’histoire de la tour et son rôle dans la protection du port de Brest, le déroulé de la bataille de Camaret de 1694, mais aussi la vie des soldats à l’époque de Vauban. Vous pouvez compléter votre visite en découvrant l’exposition temporaire “Les croqueurs s’exposent à la tour” qui présente des croquis du patrimoine camarétois réalisés par les Carnets de la Presqu’île.

Visite libre de la Tour Vauban et de l’exposition “Les croqueurs s’exposent à la tour” Tour Vauban Le Sillon, 29570 Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer Finistère

