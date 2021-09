Brest Tour Tanguy - Musée de l'Histoire Brest, Finistère Visite libre de la tour Tanguy Tour Tanguy – Musée de l’Histoire Brest Catégories d’évènement: Brest

Visite libre de la tour Tanguy Tour Tanguy – Musée de l'Histoire, 18 septembre 2021, Brest.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

La **tour Tanguy** vous ouvre ses portes pour (re)découvrir l’histoire du Brest d’avant-guerre. Flânez dans les rues du XXe siècle et explorez les grands moments de l’histoire de la cité du Ponant grâce aux dioramas de Jim-E. Sévellec. Et d’ailleurs, qui était Jim-E. Sévellec ? Trouvez la réponse en visitant l’exposition temporaire qui lui est dédiée au 3e étage de la tour ! Au printemps 2021, les élèves de 5e du collège Saint-Pol Roux ont marché sur les traces de Jim-E. Sévellec, artiste incontournable du XXe siècle brestois, en créant leur propre diorama. Dans le cadre de la démarche participative de la **nouvelle scénographie de la tour Tanguy**, venez découvrir les travaux des élèves, reflet de leur vision de la tour Tanguy et de l’histoire brestoise.

Visite libre sans réservation dans le respect des jauges de 9h à 20h. Présentation obligatoire d’un passe sanitaire valide.

Visitez librement la tour Tanguy, monument emblématique de la ville de Brest. Les maquettes vivantes vous plongeront dans les scènes de la grande histoire et des petits instants de la vie brestoise. Tour Tanguy – Musée de l'Histoire Square Pierre Péron (quartier de Recouvrance), 29200, Brest

