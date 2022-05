Visite libre de la Tour Marguerite Argentan, 4 juin 2022, Argentan.

Visite libre de la Tour Marguerite Argentan

2022-06-04 09:30:00 – 2022-09-30 11:45:00

Argentan Orne

La Tour Marguerite est l’un des rares vestiges des fortifications qui protégeaient la ville. D’une hauteur de 30 m et d’un diamètre de 10 m, elle s’élève sur 4 niveaux et offre aux visiteurs une vue imprenable sur la ville.

Du lundi au vendredi ouvert de 14h30 à 18h30 et le samedi et dimanche de 9h30 à 11h45 et de 14h30 à 18h30.

+33 2 33 67 94 00

Argentan

