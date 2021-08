Montmerle-sur-Saône Tour des Minimes Ain, Montmerle-sur-Saône Visite libre de la Tour des Minimes Tour des Minimes Montmerle-sur-Saône Catégories d’évènement: Ain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tour des Minimes Haute de 20 mètres, cette tour cylindrique construite au XVIIIe siècle vous offre à son sommet un panorama exceptionnel via sa table d’orientation ! Elle est située dans le parc des Minimes! Tour des Minimes Site des Minimes, 01090 Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Montmerle-sur-Saône Autres Lieu Tour des Minimes Adresse Site des Minimes, 01090 Montmerle-sur-Saône Ville Montmerle-sur-Saône lieuville Tour des Minimes Montmerle-sur-Saône