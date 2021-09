Visite libre de la Tour de Crest Tour de Crest, 18 septembre 2021, Crest.

Visite libre de la Tour de Crest

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tour de Crest

Nouveau parcours de visite à découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine : À l’aide d’un système audio nouvel génération, c’est une expérience de visite très immersive qui vous attend. Vous vous laisserez guider par Pierre-Paul-Alexandre de Montrond, ancien Major de la Tour au 18e siècle. Il vous partagera son expérience, mais aussi ses connaissances sur l’histoire du plus haut donjon de France devenu prison d’Etat. Grâce à des mises en scène et à des cellules reconstituées, vous remonterez les neuf siècles d’histoire de la Tour. Vous découvrirez les conditions de vie des détenus, leur quotidien, les gardiens, les tentatives d’évasion, la relation entre le monument et la ville de Crest, et bien sûr les graffitis de la Tour. Des documents historiques complètent le parcours. Une vue panoramique au sommet du donjon (52 mètres) termine la visite.

Adulte : 8 € 50 ; Enfant de 10 à 17 ans : 5 € 50 ; Enfant de 6 à 9 ans : 2€50 ; Enfant de moins de 6 ans : gratuit ; Gratuit pour les Crestois (sous présentation d’un justificatif de domicile) ; Pass sanitaire obligatoire.

Tour de Crest chemin du donjon 26400 Crest Crest Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00