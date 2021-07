Bussy-Saint-Georges Synagogue J-Buss Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne Visite libre de la synagogue J-Buss Synagogue J-Buss Bussy-Saint-Georges Catégories d’évènement: Bussy-Saint-Georges

**Découvrez la synagogue J-Buss** Au cœurs de l’esplanade des Religions à Bussy-Saint-Georges, la synagogue est à la fois un lieu cultuel et culturel juif. Profitez des Journées européennes du patrimoine pour pousser ses portes et pour faire connaissance avec ce site et les valeurs qu’il véhicule.

Port du masque impératif et gestes barrières de rigueur.

Découvrez la synagogue à la fois lieu cultuel et culturel. Synagogue J-Buss Esplanade des religions – Allée Madame de Montespan 77600 Bussy-Saint-Georges

