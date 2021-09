Pontoise Société historique de Pontoise Pontoise, Val-d'Oise Visite libre de la Société Historique Société historique de Pontoise Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

La Société historique de Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin présente l’exposition « Pontoise, Mémoires en images 1900-2000 ». Retrouvez les sites et bâtiments disparus ou transformés, à travers la collection iconographique des Archives municipales. Pass sanitaire exigé

Entrée libre

Cette société savante possède un fonds important de documents anciens sur Pontoise et sa région. Société historique de Pontoise 43 rue de la Roche 95300 Pontoise Pontoise Centre-Ville Val-d’Oise

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

