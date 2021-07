Visite libre de la sauveté avec Oreilles en Balade Centre historique, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rieupeyroux.

Visite libre de la sauveté avec Oreilles en Balade

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre historique

Le parcours comprend six arrêts. A chaque point d’écoute, une signalétique vous indiquera où vous arrêter. Les points d’écoute sont indépendants, vous êtes libre de choisir l’ordre et le nombre d’écoute. Des Qr codes sont présents sur la signalétique, flashez les avec votre téléphone mobile et vous accéderez directement aux documents sonores. Si vous le preferez, vous pouvez emprunter un audioguide au tabac-presse Pêle-Mêle, avenue du Rouergue. Le premier point se trouve sur le petit parking à l’angle de la rue de la Mairie et de la rue du Tour de ville, avec vue sur l’église. Là vous êtes à l’endroit où se placait l’orchestre lors des bals.. il y a fort longtemps… du temps des foires. Vous allez descendre doucement à pied vers l’église et apprendre tout de la sauveté et de la légende de Gargnatua. Profitez en pour faire le tour de l’église, la visiter si elle est ouverte… Si vous aimez marcher, allez au point 5 en descendant le long des jardins des moines jusqu’à la Fontaine Saint Martial. Remontez dans la vieille ville, et prenez la « rue droite » à l’angle gauche de l’église. Arrêt devant la fontaine du Griffoul. On venait là quand l’eau n’était pas courante et c’était dans les années 50… Puis, passer devant la médiathèque et vous voilà sur une petite place. Ici vous comprendrez pourquoi à Rieupeyroux, il y a une école Alechinsky. Si vous aimez ce peintre, prenez le temps de vous rendre à la Médiathèque où un espace lui est consacré. Allez aussi à l’espace Gilbert Alauzet, ils vous raconteront peut être quand Alechinsky est venu inaugurer l’école et son exposition dans cet espace en 2018! Après ce point, chercher la rue de la place du Gitat, presque en face de la médiathèque. Là c’est l’ambiance des foires d’antan qui vous attend. Continuez la rue puis prendre à gauche. Vous voilà revenue à votre voiture. Vous écouterez le dernier point, en repartant vers Villefranche de Rouergue. Prenez la route de la chapelle et tout en haut face à une vue imprenable sur le Ségala, écoutez l’histoire des bentre negres!

Laissez-vous guider au gré des histoires racontées et vécues par les habitants du village. Une activité gratuite pour tous, seul ou en famille (version adulte – version enfant).

Centre historique rue de la Mairie, 12240 Rieupeyroux Rieupeyroux La Vayrie Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T21:00:00