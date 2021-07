Albi Hôtel de Ville Albi, Tarn Visite libre de la salle des États de l’Albigeois Hôtel de Ville Albi Catégories d’évènement: Albi

Visite libre de la salle des États de l'Albigeois

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Ville

– plafond peint du XVIIIe siècle, – exposition d’illustrations d’Olivier Sampson, illustrateur et facilitateur graphique, présentant les concepts clés de l’inscription de la Cité épiscopale d’Albi sur la liste du patrimoine mondial ; -Espace enfant (6 ans et +) – Diffusion d’un dessin animé sur les enjeux du patrimoine mondial ; – Fabrique de badges / magnets à colorier sur le thème du patrimoine (dans la limite des quantités disponibles, maximum 3 enfants accompagnés par atelier) Plafond peint, exposition et atelier enfant. Hôtel de Ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi Tarn

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:45:00

