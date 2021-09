Paris Sainte-Chapelle Paris Visite libre de la Sainte-Chapelle Sainte-Chapelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Sainte-Chapelle

**Un joyau du gothique rayonnant.** ———————————– Réalisée en 7 ans, un temps record, la Sainte-Chapelle est destinée à abriter les plus précieuses reliques de la chrétienté dont la Couronne d’épines du Christ, acquises par saint Louis. Une portée religieuse et politique. La possession de ces saintes reliques désigne le très puissant monarque comme le chef de la chrétienté occidentale. **Des verrières exceptionnelles**. Réparties en 15 verrières de 15m de hauteur, les vitraux des 1113 scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament racontent l’histoire du monde jusqu’à l’arrivée des reliques à Paris. Réservation d’un créneau de visite en ligne. [[http://www.sainte-chapelle.fr/](http://www.sainte-chapelle.fr/)](http://www.sainte-chapelle.fr/)

Réservation du créneau d’horaire de visite sur le site internet du monument.L’accès au monument est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire pour toutes les personnes de 18 ans et plus.

Sainte-Chapelle 8 boulevard du Palais 75001 Paris

