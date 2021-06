Visite libre de la sacristie de l’abbatiale de la Sainte-Trinité de Fécamp Abbatiale de la Sainte-Trinité, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fécamp.

Visite libre de la sacristie de l’abbatiale de la Sainte-Trinité de Fécamp

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbatiale de la Sainte-Trinité

Impressionnante par ses volumes et sa lumière grâce à la tour lanterne haute de 60 mètres, l’Abbatiale de la Sainte-Trinité est l’héritage des premiers ducs de Normandie et matérialise la puissance tant matérielle que spirituelle des seigneurs et abbés pendant huit siècles. Venez découvrir des détails insoupçonnés et légendes tels que le Pas de l’ange et sa pierre, l’horloge astronomique à marée et son globe lunaire, un bestiaire fantastique… Etape des Abbayes de Normandie – route historique, Fécamp est membre du cluster médiéval initié par la Région Normandie.

Des membres de l’association des Amis de l’abbatiale de Fécamp seront à votre disposition pour répondre à vos questions.

Abbatiale de la Sainte-Trinité Place des Ducs Richard, 76400 Fécamp Fécamp Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00