Jardin de la Roseraie, le samedi 4 juin à 12:30

L’évènement se déroulera en deux temps : – le matin, troc de plantes – l’après midi : animation grand public. visite de la roseraie ateliers thématiques initiations au jardinage découverte d’autres aspects du jardinage achat de végétaux animation du parc

L’évènement se déroulera en deux temps : le matin, troc de plantes et l’après midi : animation grand public Jardin de la Roseraie Avenue Léon Blum, 76120 Grand Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

