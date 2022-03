Visite libre de la roseraie du Clos Barbisier La roseraie du Clos Barbizier Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Planté d’une riche collection de rosiers anciens, le Clos Barbisier retrace l’histoire et l’évolution de nos roses : les roses du Bengale, de Chine ou de Damas évoquent les voyages lointains ou les croisades ; leur hybridation avec notre « Rose de France » (rosa gallica) a permis d’obtenir les variétés modernes actuelles aux formes, aux coloris variés et à la floraison remontante. Jardin labellisé EcoJardin, label de gestion écologique.

Visite libre

Visitez ce jardin c’est retracer l’histoire et l’évolution de nos roses ! La roseraie du Clos Barbizier Chemin de Ronde du Fort Griffon- 25000 Besançon, Bourgogne-Franche-Comté Besançon Doubs

