Visite libre de la roseraie de l’Hôtel-de-Ville Jardin du dôme – Roseraie Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Visite libre de la roseraie de l’Hôtel-de-Ville Jardin du dôme – Roseraie, 4 juin 2022, Pontoise. Visite libre de la roseraie de l’Hôtel-de-Ville

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du dôme – Roseraie

Cette magnifique roseraie, qui a connu quelques remaniements, est constituée de nombreuses variétés de rosiers. Les massifs composés à la manière des impressionnistes sont garnis de rosiers, de vivaces, de graminées, romarins, lavandes. Une gloriette complète le paysage dans lequel des plantes grimpantes, telles que glycines et clematis armandii, viennent se glisser. Une roseraie sur les anciens remparts Jardin du dôme – Roseraie Place de l’Hôtel-de-Ville 95300 Pontoise Pontoise Centre-Ville Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

