La roseraie de Gérenton est un jardin de roses anciennes où s’épanouissent 300 variétés différentes de roses. La roseraie de Gérenton est également plantée d’essences méditerranéennes adaptées aux climats chauds et secs qui accompagnent les rosiers. Venez découvrir les roses de Damas, les roses centfeuilles, les roses moussues, les roses de Chine …

Entrée du jardin 5€ une entrée est valable toute la saison d’ouverture. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Découvrez le jardin de roses anciennes. Roseraie de Gérenton 2884 route de Flassan 84410 Bédoin Bédoin Vaucluse

