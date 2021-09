Guérande Porte Saint-Michel Musée de Guérande Guérande, Loire-Atlantique Visite libre de la Porte Saint-Michel Porte Saint-Michel Musée de Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Porte Saint-Michel Musée de Guérande

Tout le week-end, la Porte Saint-Michel Musée de Guérande vous offre l’accès libre à ses deux étages d’exposition ainsi qu’à une partie des remparts de la ville. Récemment restaurées, les salles du musée et leurs pierres de granite dévoilent une histoire passionante, du XVe siècle jusqu’à aujourd’hui. Chaque après-midi, votre parcours sera ponctué de rencontres avec nos médiateurs, toujours prêts à partager les plus vieux secrets du monument.

Entrée libre

Découvrez un lieu entièrement restauré, symbole historique de la cité guérandaise et écrin d’une exposition temporaire sur le costume régional. Porte Saint-Michel Musée de Guérande 1 rue Saint-Michel Guérande Guérande Intramuros Loire-Atlantique

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

