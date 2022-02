Visite libre de la paysagerie La paysagerie Sainte-Marie-des-Champs Catégories d’évènement: Sainte-Marie-des-Champs

Lieu né de la volonté de transmettre, La paysagerie se veut également un lieu d’échanges transversaux, accueille des résidences d’artistes, des scolaires, propose des espaces de co-working dans le cadre d’un clos-masure cauchois, l’occasion de sensibiliser tous les publics à ce patrimoine paysager unique au monde. A découvrir : une exposition photographique de Marie-Hélène Labat in situ et d’autres surprises pour ces Rendez-vous aux jardins 2022 ! Adopte un arbre : journée porte ouverte de La paysagerie, visite du jardin et moment convivial La paysagerie 20 rue du Meniltat, 76190 Sainte-Marie-des-Champs Sainte-Marie-des-Champs Seine-Maritime

2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T17:00:00

