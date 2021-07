Visite libre de la pagode Lao Wat Velouvanaram Pagode Lao Wat Velouvanaram, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bussy-Saint-Georges.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pagode Lao Wat Velouvanaram

### La pagode Lao Wat Velouvanaram **Découvrez la pagode et la culture laotienne.** L’Esplanade des Religions est un site unique en France qui accueille plusieurs religions. Ce quartier culturel et cultuel regroupe une pagode taiwanaise, laotienne, une mosquée, une synagogue, non loin une église catholique et prochainement un temple hindouhiste. La pagode laotienne Lao Wat Velouvanaram ouvre ses portes, l’occasion de découvrir librement ce site et les aspect originaux de cette religion.

Port du masque impératif et gestes barrières de rigueur.

Visitez librement la pagode laotienne Lao Wat Velouvanaram au coeur de l’esplanade des Religions de Bussy-Saint-Georges.

Pagode Lao Wat Velouvanaram Esplanade des Religions – Allée Madame de Montespan 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne



