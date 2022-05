Visite libre de la nouvelle exposition temporaire : Geo-Fourrier, entre Bretagne et Japon. Le “Carton voyageur” – Musée de la carte postale Baud Catégories d’évènement: Baud

Pour la Nuit des Musées, le Carton Voyageur ouvre ses portes gratuitement de 18h à 23h, venez y découvrir la nouvelle exposition temporaire 2022 « Geo-Fourrier, entre Japon et Bretagne »

Lyonnais élevé à Paris, Geo-Fourrier (1898-1966) s’installe à Quimper lors de sa trentième année. Graveur, dessinateur, photographe, décorateur, céramiste, illustrateur et éditeur de cartes postales, il s’attelle tout au long de sa vie artistique à représenter, avec un oeil d’ethnographe, la population bretonne mais aussi d’autres régions françaises et leur vie quotidienne. Influencé très tôt par l’art japonais, on retrouve dans ses oeuvres toutes les caractéristiques des estampes japonaises ce qui l’amène à «supprimer tout ce qui n’est pas indispensable».

L’expositon «Geo-Fourrier, entre Japon et Bretagne» donne à voir des cartes postales, croquis, estampes, livres et faïences provenant des collections du Musée de la carte postale et de collections privées.

hearing impairment Criado en París, Geo-Fourrier (1898-1966) se instaló en Quimper en su trigésimo año. Grabador, dibujante, fotógrafo, decorador, ceramista, ilustrador y editor de postales, se dedica durante toda su vida artística a representar, con un ojo de etnógrafo, a la población bretona, pero también a otras regiones francesas y su vida cotidiana. Influido muy pronto por el arte japonés, encontramos en sus obras todas las características de las estampas japonesas, lo que le lleva a «suprimir todo lo que no es indispensable». La expositon «Geo-Fourrier, entre Japón y Bretaña» muestra postales, bocetos, grabados, libros y lozas procedentes de las colecciones del Museo de la postal y de colecciones privadas. Estos objetos mostrarán las diferentes facetas del trabajo de este ilustrador y su estrecha relación con Japón. Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00 Le Quatro,3 avenue Jean Moulin, 56150 Baud 56150 Baud Bretagne

