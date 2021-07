Bussy-Saint-Georges Mosquée Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne Visite libre de la mosquée Tawba Mosquée Bussy-Saint-Georges Catégories d’évènement: Bussy-Saint-Georges

### La mosquée Tawba **À la rencontre de la culture musulmane** Visitez librement la mosquée Tawba de l’esplanade des Religions. Plus qu’un lieu cultuel, la mosquée promeut la culture musulmane. Poussez ses portes pour découvrir l’édifice, connaitre son histoire, ses activités et la religion musulmane.

Port du masque impératif et respect des gestes barrières de rigueur.

Mosquée Esplanade des religions – 11 Allée Madame de Montespan 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne

