Visite libre de la médiathèque Olympe de Gouges Médiathèque Olympe de Gouges, 17 septembre 2021, Joigny.

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Médiathèque Olympe de Gouges

Le magnifique bâtiment, hôtel de ville puis bibliothèque, construit en 1725 par Germain Boffrand, a été réhabilité, rajeuni et agrandi pour en faire un espace convivial, chaleureux, où sont proposés des services nouveaux, repensés, s’appuyant sur les technologies du XXIe siècle. Il accueille les activités du service de l’animation de l’architecture et du patrimoine et abrite l’ensemble de la médiathèque proposant des livres, CD et DVD pour tous les âges. Avec une ludothèque, nouvel espace dédié aux jeux, l’ensemble est tout à fait complet et offre des activités de loisirs, d’information et de formation. Avec les espaces multimédias, les salles de lecture, de presse, et salles dédiées aux tout-petits, la ludothèque dédiée aux familles, le lieu d’exposition et d’art plastique et, forte de ses 40000 ouvrages, CD, DVD, la médiathèque de Joigny est un lieu-phare de la culture dans notre département.

Entrée libre

Découvrez cet ancien hôtel de ville bâti en 1725 par Germain Boffrand

Médiathèque Olympe de Gouges Place du Général Valet 89300 Joigny Joigny Val Aubry Yonne



