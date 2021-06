Alençon Médiathèque de la communauté urbaine d'Alençon Alençon, Orne Visite libre de la médiathèque Aveline Médiathèque de la communauté urbaine d’Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Visite libre de la médiathèque Aveline

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

La médiathèque d’Alençon s’intègre dans un espace dédié à la culture, l’îlot Aveline situé au cœur de la ville avec le musée des Beaux-Arts et de la dentelle, l’atelier national du point d’Alençon, les archives municipales, l’auditorium et le conservatoire à rayonnement départemental. Elle abrite un patrimoine écrit unique en Basse-Normandie riche de 57 000 documents parmi lesquels 728 manuscrits (dont 137 médiévaux), 26 incunables et environ 40 000 livres anciens. L’église des Jésuites construite à la fin du XVIIe siècle est un édifice remarquable par sa charpente dite à l’impériale couronnée d’un campanile hexagonal. Les livres confisqués pendant la Révolution française furent entreposés dans ce lieu de culte désaffecté depuis le départ des Jésuites en 1762 pour servir de bibliothèque à l’école centrale de l’Orne dès 1799. La même année, l’architecte Jean-Baptiste Delarue aménage l’édifice en séparant la nef transversalement avec au rez-de-chaussée une salle nommée aujourd’hui salle du collège et à l’étage la salle de la chapelle. Dans cet espace, l’architecte aménage les remarquables boiseries de chêne du XVIIIe s. et quatre colonnes de marbre provenant de la chartreuse du Val-Dieu (Perche). Administrativement, la bibliothèque municipale d’Alençon est créée en 1803 par un arrêté du Gouvernement confiant à la ville la préservation des collections. Les collections patrimoniales de la médiathèque d’Alençon sont conservées dans l’ancienne église des Jésuites construite à la fin du XVIIe siècle. Médiathèque de la communauté urbaine d’Alençon Place Foch, 61000 Alençon Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

