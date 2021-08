Besancon Maison natale de Victor Hugo Besançon, Doubs Visite libre de la Maison Victor Hugo Maison natale de Victor Hugo Besancon Catégories d’évènement: Besançon

Le 26 février 1802, la maison du 140 Grande-Rue à Besançon a vu naître un écrivain mondialement célèbre, Victor Hugo. À la différence des autres maisons où il vécut, la Maison natale de Victor Hugo n’est ni un musée, ni un lieu de mémoire. Dans une scénographie contemporaine laissant une grande place au multimédia, ce sont les combats de l’homme engagé qui sont présentés depuis l’ouverture de la Maison Victor Hugo en septembre 2013.

Gratuit | Entrée libre, sur présentation du pass sanitaire.

Pour les Journées du patrimoine, la Maison natale de Victor Hugo est en visite libre et gratuite. Maison natale de Victor Hugo 140 Grande Rue, 25000 Besançon Besancon Doubs

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

