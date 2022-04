VISITE LIBRE DE LA MAISON JULIEN GRACQ, 23 avril 2022, .

VISITE LIBRE DE LA MAISON JULIEN GRACQ

2022-04-23 – 2022-04-23

La chambre des cartes de la Maison Julien Gracq se visite librement et gratuitement du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Les jardins et la bibliothèque remarquable se visitent les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h30. (tarifs : 3€ – 1€ pour les étudiants et les moins de 18 ans – Gratuit pour les moins de 12 ans, les adhérents et les habitants de Mauges-sur-Loire (Attention : paiement en espèce ou par chèque uniquement)).

Dernières entrées 10 minutes avant la fermeture.

Réservation par mail à l’adresse contact@maisonjuliengracq.fr ou par téléphone au 02 41 19 73 55.

