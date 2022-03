Visite libre de la Maison éco-paysanne et de son jardin Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Maison éco-paysanne est un site consacré à l’architecture oléronaise et à l’éco-construction. Déambulez autour de l’ancienne ferme, composée d’une maison d’habitation, de granges et chais, réhabilités par des chantiers participatifs. Le jardin, encerclé par un muret de pierres sèches, abrite des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des plantations récentes adaptées au terrain sec. Dans le centre d’interprétation, l’exposition ludique et interactive vous fera découvrir l’architecture oléronaise d’hier à demain. Livrets-jeux et parcours ludique pour les enfants.

Adulte 3 €, enfants 6-18 ans 1 €, gratuit pour les moins de 6 ans.

Maison éco-paysanne 7 boulevard de la Plage 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

