Visite libre de la Maison du Marais poitevin Coulon, 18 septembre 2021, Coulon.

Visite libre de la Maison du Marais poitevin 2021-09-18 – 2021-09-19 Maison du Marais poitevin 5 place de la Coutume

Coulon Deux-Sèvres Coulon

EUR 3 5 Pendant ces Journées européennes du Patrimoine, le samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 18h, la Maison du Marais poitevin vous propose de bénéficier, au tarif réduit de 5 € par adulte et 3 € pour les 6-15 ans inclus, d’une visite libre de la projection du Maraiscope et des salles thématiques (construction d’une barque, pêche de l’anguille et reconstitution d’un intérieur maraîchin du XIXè s.).

Dernières entrées 1h avant la fermeture.

+33 5 49 35 81 04

Maison du Marais poitevin

