Visite libre de la Maison du Charolais La Maison du Charolais, 18 septembre 2021, Charolles.

Visite libre de la Maison du Charolais

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Maison du Charolais

**VISITE LIBRE DU MUSEE & DÉGUSTATION DE VIANDE CHAROLAISE** Partez pour une visite ludique durant laquelle vous découvrirez le monde de l’élevage, les qualités bouchères de la race charolaise, les astuces pour bien choisir et cuisiner la viande bovine, la traçabilité et la géologie du territoire. **Visite libre gratuite tout le week-end, de 10h à 18h**. _Possibilité de prendre un audioguide (2€/pers.) et /ou une dégustation de viande charolaise (3.50€/pers.)_ **LE RESTAURANT LA TABLE** Faites une pause déjeuner au restaurant La Table de la Maison du Charolais ! La charolaise y est sublimée pour le plus grand plaisir des amateurs de viande ! Service tous les jours à 12h et les soirs selon période. Réservation conseillée au 03 85 24 00 46.

Entrée libre et gratuite – Possibilité de prendre un audioguide (2€/pers.) et /ou une dégustation de viande charolaise (3.50€/pers.)

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre 2021, la Maison du Charolais vous donne rendez-vous tout le week-end au musée ! Entrée libre gratuite.

La Maison du Charolais 43 route de Mâcon, 71120 Charolles Charolles Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00