Visite libre de la Maison du Charolais – Exposition photographique La Maison du Charolais, 18 septembre 2021, Charolles.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Maison du Charolais

**EXPOSITION TEMPORAIRE** Les photographes amoureux du Charolais-Brionnais, membres du groupe Facebook “Les Couleurs du Charolais-Brionnais” et la Maison du Charolais vous proposent cette année une très belle exposition photos d’animaux, des richesses naturelles et des trésors d’architecture de notre territoire ! **Observez et découvrez ce merveilleux patrimoine à travers l’œil passionné de 133 photographes amateurs !** **LE RESTAURANT LA TABLE** Faites une pause déjeuner au restaurant La Table de la Maison du Charolais ! La charolaise y est sublimée pour le plus grand plaisir des amateurs de viande ! Service tous les jours à 12h et les soirs selon période. Réservation conseillée au 03 85 24 00 46.

Entrée libre et gratuite – Possibilité de prendre un audioguide (2€/pers.) et /ou une dégustation de viande charolaise (3.50€/pers.)

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre 2021, la Maison du Charolais vous donne rendez-vous tout le week-end au musée ! Entrée libre gratuite.

La Maison du Charolais 43 route de Mâcon, 71120 Charolles Charolles Saône-et-Loire



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00