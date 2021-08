Charolles La Maison du Charolais Charolles, Saône-et-Loire Visite libre de la Maison du Charolais – Balade dans le Charolais La Maison du Charolais Charolles Catégories d’évènement: Charolles

**BALADE DANS LE CHAROLAIS SUR LE « SENTIER DU BOCAGE »** Prolongez votre découverte du Charolais en pleine nature ! Au départ de la Maison du Charolais, partez pour une balade balisée de 6km, à travers les bocages à la rencontre des bovins charolais dans leur habitat naturel et du patrimoine bâti de notre territoire.

Entrée libre et gratuite – Possibilité de prendre un audioguide (2€/pers.) et /ou une dégustation de viande charolaise (3.50€/pers.)

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre 2021, la Maison du Charolais vous donne rendez-vous tout le week-end au musée ! Entrée libre gratuite. La Maison du Charolais 43 route de Mâcon, 71120 Charolles Charolles Saône-et-Loire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

