du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Colline Notre-Dame du Haut

Construite par Le Corbusier en 1953 en contrebas de sa célèbre chapelle, la Maison du chapelain est occupée par le chapelain de Notre-Dame du Haut et donc habituellement fermée au public. Pendant tout le weekend, elle sera rendue accessible aux visiteurs curieux de découvrir cette « machine à habiter » créée par l’un des pères de l’architecture moderne. Pas de réservation nécessaire. Retrouvez-nous sur : [http://www.collinenotredameduhaut.com](http://www.collinenotredameduhaut.com) 03 84 20 65 13.

Gratuit

Exceptionnellement, le chapelain de Notre-Dame du Haut ouvre les portes de sa maison, construite par Le Corbusier, habituellement fermée au public. Colline Notre-Dame du Haut 13 rue de la Chapelle 70250 Ronchamp Ronchamp Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

