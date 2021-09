Salon-de-Provence MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Visite libre de la maison de Nostradamus MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

C’est dans cette maison, labellisée Maison des Illustres, où il vécut de 1547 jusqu’à sa mort, en 1566, qu’il rédigea ses ouvrages et notamment ses fameuses prophéties

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Un parcours muséographique de 10 tableaux retrace la vie de Michel de Nostredame, dit Nostradamus ( 1503-1566). MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Rue Nostradamus 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

