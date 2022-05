Visite libre de la Maison de la Négritude et de son exposition temporaire “C’est à ce prix que vous mangez du sucre” Maison de la négritude et des Droits de l’Homme Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Autour de l’article 29 du cahier de doléances de Champagney réclamant dès 1789 l’abolition de l’esclavage des Noirs, la Maison de la Négritude retrace l’histoire de l’esclavage des Noirs et de la traite négrière européenne de leur mise en place à leur abolition. La Maison de la Négritude est également ouverte sur les formes contemporaines d’esclavage. Une exposition temporaire “C’est à ce prix que vous mangez du sucre” (Voltaire) sera également proposée. A travers différents exemples issus des archives et du travail d’historiens, l’exposition s’intéressera à la vie sur une habitation coloniale de Saint-Domingue au XVIIIème siècle, alors colonie française devenue indépendant en 1804 sous le nom d’Haïti

Maison de la négritude et des Droits de l'Homme 24 Grande rue 70290 Champagney Champagney Haute-Saône

