Visite libre de la maison de la faïence, exposition de la collection résultant de l’aventure industrielle de la faïencerie de Creil (1797-1895). Les plus belles faïences fines de Creil étaient autrefois mises à l’honneur lors des expositions universelles et ornaient les tables des grandes demeures bourgeoises. Elles sont aujourd’hui exposées par centaines dans la maison de la faïence. Le samedi et le dimanche, de 11h00 à 18h00.

