Oise Creil 3.5 Dans la maison de la faïence, plongez-vous dans l’histoire de la céramique. Citée par Gustave Flaubert dans L’Éducation sentimentale, la faïencerie de Creil produit tout au long du 19e siècle des objets décoratifs et utilitaires d’une grande variété. Plus de 400 objets sont exposés. Grâce au Trésor de l’écluse, remontez à l’époque Gallo-Romaine ! Constitué de plusieurs centaines de pièces en argent et en bronze, il fut révélé par des élèves d’une école de Creil. Plusieurs fois dans l’année, le musée propose des expositions temporaires en lien avec les collections du musée et l’histoire locale. Du mercredi au samedi de 14h à 17h, toute l’année.

Visite libre, mise à disposition de dispositifs numériques.

Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite. Tarif unique : 3,50 / Gratuité (-18 ans, 1er dimanche du mois, demandeurs d’emploi…) liste complète sur le site internet du musée

