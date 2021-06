Saint-Martin-d'Aubigny La maison de la brique Manche, Saint-Martin-d'Aubigny Visite libre de la Maison de la brique La maison de la brique Saint-Martin-d'Aubigny Catégories d’évènement: Manche

Pendant votre visite, vous pourrez décourvrir l’ensemble des étapes nécessaires à la fabrication d’une brique. Pour ce faire, le musée vous propose de découvrir : – une exposition qui raconte la fabrication d’une brique, de l’extraction à la commercialisation. – une exposition où vous pourrez découvrir l’histoire de la brique en Basse-Normandie – l’ensemble des bâtiments et machines Au cours de votre visite, vous pourrez visionner le témoignage de Georges Texier fils, le dernier briquetier de Saint-Martin-d’Aubigny ! Ensuite, laissez-vous guider par un conte illuminé à l’intérieur même du four. Un moment à ne pas manquer, pour les petits comme pour les grands !

2€50, 1€ (8-12 ans), gratuit <8 ans. Venez visiter cette ancienne briqueterie et découvrir ce patrimoine exceptionnel ! La maison de la brique 3 la Briquetterie, 50190 Saint-Martin-d'Aubigny Saint-Martin-d'Aubigny Manche

