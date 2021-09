Butten Butten Bas-Rhin, Butten Visite libre de la Heidenkirche Butten Butten Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Butten

Visite libre de la Heidenkirche Butten, 18 septembre 2021, Butten. Visite libre de la Heidenkirche 2021-09-18 – 2021-09-19

Butten Bas-Rhin Butten 0 EUR La Heidenkirche est le dernier vestige du village disparu de Birsbach. Il semblerait que cette église remonte aux premiers siècles de la christianisation de la région et ait pris la place d’un vieux temple païen d’où son nom. Située en forêt, la Heidenkirche domine la petite vallée du “Spielersbach”. Des fouilles furent entreprises en 1911, ainsi qu’en 1999 et l’édifice a été consolidé début 2000. Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir le site. Accès libre toute l’année. Chemins de randonnées à partir du site. Le livret guide “Les mystères de la Heidenkirche” est en vente à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue (3 €). Accès : à Diemeringen, prendre direction Neubau-Ratzwiller, au rond-point direction Montbronn. Au stade prendre direction Soucht. Au Speckbronn tourner à droite : tout droit sur 600m La Heidenkirche est le dernier vestige du village disparu de Birsbach. Il semblerait que cette église remonte aux premiers siècles de la christianisation de la région et ait pris la place d’un vieux temple païen d’où son nom. Située en forêt, la Heidenkirche domine la petite vallée du “Spielersbach”. Des fouilles furent entreprises en 1911, ainsi qu’en 1999 et l’édifice a été consolidé début 2000. Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir le site. Accès libre toute l’année. Chemins de randonnées à partir du site. Le livret guide “Les mystères de la Heidenkirche” est en vente à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue (3 €). Accès : à Diemeringen, prendre direction Neubau-Ratzwiller, au rond-point direction Montbronn. Au stade prendre direction Soucht. Au Speckbronn tourner à droite : tout droit sur 600m dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Butten Autres Lieu Butten Adresse Ville Butten lieuville 48.96104#7.27773