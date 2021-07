Visite libre de la Galerie de l’Homme Musée de l’Homme, 18 septembre 2021, Paris.

Visite libre de la Galerie de l’Homme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Homme

**Partez à la découverte du musée de l’Homme au cours d’une visite nocturne inédite ! Visite libre et gratuite de la Galerie de l’Homme.** Spectaculaire galerie de 2 500 m², ouverte sur la Seine avec une vue exceptionnelle sur Paris et la Tour Eiffel, la Galerie de l’Homme propose un voyage au cœur de l’évolution humaine. Pour présenter les trois questions universelles « Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? », des modules muséographiques monumentaux regroupent une grande variété d’objets dont certains constituent des étapes clefs dans l’évolution humaine et dans l’histoire des sciences de l’Homme (cires anatomiques, fossiles de l’Homme de Cro Magnon et de Néandertal, Vénus de Lespugue…). Ils sont accompagnés d’outils de médiation originaux avec de drôles d’expériences ainsi que de dispositifs sensoriels à tester, qui rendent la visite ludique et interactive. La Galerie de l’Homme incite le visiteur à s’interroger sur l’Humain et sa diversité, à plonger jusqu’aux origines de l’espèce, à prendre conscience des responsabilités des humains sur notre environnement actuel et à venir.

Entrée libre sur réservation

Partez à la découverte du musée de l’Homme au cours d’une visite nocturne inédite ! Visite libre et gratuite de la Galerie de l’Homme.

Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00