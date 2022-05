Visite libre de la Galerie David d’Angers Galerie David d’Angers, 14 mai 2022 19:00, Angers.

Nuit des musées Visite libre de la Galerie David d’Angers Galerie David d’Angers Samedi 14 mai, 19h00

Visite libre, commentaires express, musique baroque

Les œuvres sculptées de David d’Angers sont exposées depuis 1984 dans l’ancienne abbaye Toussaint restaurée. La galerie présente des dessins, des modelages, des plâtres d’ateliers, ainsi que des œuvres en marbre ou en bronze.

http://www.musees.angers.fr

Saturday 14 May, 19:00

Works sculpted by David d’ Angers are exposed(explained) since 1984 in the old(former) abbey restored All Saints’ Day. The gallery presents of drawings, modelling, plasters of workshops(studios), as well as marble or bronze works.

Sábado 14 mayo, 19:00

33, bis rue Toussaint, 49000 Angers 49100 Angers Pays de la Loire