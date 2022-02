Visite libre de la forteresse de Blanquefort Forteresse médiévale de Blanquefort Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Gironde

Visite libre de la forteresse de Blanquefort Forteresse médiévale de Blanquefort, 15 mai 2022, Blanquefort. Visite libre de la forteresse de Blanquefort

Forteresse médiévale de Blanquefort, le dimanche 15 mai à 10:00

Plusieurs fois par an, la forteresse de Blanquefort vous ouvre ses portes lors des journées chantiers. Venez découvrir ce monument historique, patrimoine fort de la métropole.

Visite libre

Venez profiter des journées chantiers de la forteresse pour découvrir ce patrimoine historique de la métropole. Forteresse médiévale de Blanquefort 65 Rue de la Forteresse, 33290 Blanquefort Blanquefort Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu Forteresse médiévale de Blanquefort Adresse 65 Rue de la Forteresse, 33290 Blanquefort Ville Blanquefort lieuville Forteresse médiévale de Blanquefort Blanquefort Departement Gironde

Forteresse médiévale de Blanquefort Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/

Visite libre de la forteresse de Blanquefort Forteresse médiévale de Blanquefort 2022-05-15 was last modified: by Visite libre de la forteresse de Blanquefort Forteresse médiévale de Blanquefort Forteresse médiévale de Blanquefort 15 mai 2022 Blanquefort Forteresse médiévale de Blanquefort Blanquefort

Blanquefort Gironde