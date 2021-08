Billy Forteresse de Billy Allier, Billy Visite libre de la Forteresse de Billy Forteresse de Billy Billy Catégories d’évènement: Allier

Dans le village : – Église Saint-Cyr-Sainte-Julitte avec ses peintures murales et sa crypte romane du XIème siècle. – Visite libre de la Mairie, ancien corps de garde de l’enceinte extérieure. – Chasse aux Trésors PÉPIT. – Départ de la Via Allier, permettant de longer l’Allier sur une voie verte réservée aux marcheurs et cyclistes jusqu’à Saint-Yorre en passant par Vichy….

Pass sanitaire obligatoire.

Visite libre de la forteresse militaire de Billy, élément du patrimoine des Bourbons pendant plusieurs siècles. Livret-jeu pour les enfants. Forteresse de Billy 5 Rue du Château, 03260 Billy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Billy Allier

