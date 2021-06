Visite libre de la Ferme Urbaine de la REcyclerie La REcyclerie, 18 juin 2021-18 juin 2021, Paris.

[[http://www.larecyclerie.com](http://www.larecyclerie.com)](http://www.larecyclerie.com) Pour les Journées Nationales de l’Agriculture, nous vous proposons de venir explorer la REcyclerie et sa Ferme Urbaine. Venez profiter de notre écosystème innovant sur 1000 m2, le long des voies de la Petite Ceinture. Toit végétalisé, forêt comestible, potager etc. vous attendent pour d’une visite libre de la Ferme Urbaine de 11h à 17h ! ### **LA RECYCLERIE** Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante. Plus d’infos : [www.larecyclerie.com](http://www.larecyclerie.com) **C’est où ?** 83 boulevard Ornano 75018 Paris **Comment venir ?** Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt Bus : 85 et 56 Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Accès libre

1000m2 de nature à côté de la Petite Ceinture : poulailler, potager, forêt comestible

