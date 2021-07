Velle-sur-Moselle Velle-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle, Velle-sur-Moselle VISITE LIBRE DE LA FERME SAINTE CATHERINE Velle-sur-Moselle Velle-sur-Moselle Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

VISITE LIBRE DE LA FERME SAINTE CATHERINE 2021-07-07 14:30:00 – 2021-07-07 17:30:00 Route de Rosières Près du château d'eau

Velle-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle Velle-sur-Moselle Arrivée entre 14h30 et 16h et départs différés jusqu’à 17h30, apportez votre goûter ! Sur place : jeux, panneaux pédagogiques, animaux. Après le goûter, une heure de visite avec approche des animaux. Les dates : mercredis et samedis en semaines impaires (sauf le 04/08). Réservation par mail, SMS ou via la page Facebook. Tarif : 6€/enfant, 8€/adulte, 25€/famille* (2 adultes + 2 enfants) christine@ferme-sainte-catherine.fr +33 6 88 24 49 64 dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Velle-sur-Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Velle-sur-Moselle Adresse Route de Rosières Près du château d'eau Ville Velle-sur-Moselle lieuville 48.53553#6.2818