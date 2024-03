Visite libre de la ferme des roches La Ferme des Roches Martinvast, samedi 1 juin 2024.

Visite libre

La Ferme des Roches La Ferme des Roches, 50690 Martinvast Martinvast 50690 Condé-sur-Vire Manche Normandie 06 72 43 27 40 http://www.cotentincotejardins.com À seulement 10 minutes du centre de Cherbourg-en-Cotentin, découvrir un monde à part où les oiseaux chantent, les insectes buzz, les fleurs sentent bon, il y des baies et feuilles qui ont bon goût, tous les sens en éveil. Parking pour voitures à coté du jardin

