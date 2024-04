Visite libre de la cour du Palais Rohan et de la Galerie Heitz Galerie Heitz – Palais Rohan Strasbourg, samedi 18 mai 2024.

Visite libre de la cour du Palais Rohan et de la Galerie Heitz Programme de la soirée dans la cour du Palais Rohan et à la Galerie Heitz : Samedi 18 mai, 19h00 Galerie Heitz – Palais Rohan Entrée gratuite sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Programme de la soirée dans la cour du Palais Rohan et à la Galerie Heitz :

Cour du Palais

De 19h à minuit

• Stand d’accueil et d’informations

• « La façade du palais comme vous ne l’avez jamais lue » : projections et lectures

• « Jouons sur les mots » : écriture participative sur votre visite aux musées

• « Vies du Palais » : tournez les pages du grand livre du palais

• Petit salon de lecture avec des séances de contes et les étudiants « Musées pour tous ?!’ de l’Université de Strasbourg

• Interventions musicales avec le collectif Bal’us’trad

Galerie Heitz:

À partir de 19h

Accès à l’exposition « La constellation Gustave Doré. Une traversée dans l’édition illustrée du XIXème siècle » et échanges libres avec le commissaire de l’exposition et les étudiants de l’Université de Strasbourg

Accès limité en raison de la jauge

Galerie Heitz – Palais Rohan 2 place du Chateau, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu La Galerie Heitz est une salle d’exposition située dans l’une des ailes du Palais Rohan. Résidence des prince-évêques élevée au pied de la cathédrale de 1732 à 1742 d’après les plans de Robert de Cotte, premier architecte du roi, ce palais abrite également le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Arts décoratifs et le Musée Archéologique. Tram: Langstross – Grand’Rue / Parking: Gutenberg

© Musées de Strasbourg