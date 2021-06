Notre-Dame-de-Bondeville Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Visite libre de la Corderie Vallois Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Plongez dans l’ambiance des ateliers textiles d’autrefois et découvrez la fabrication de cordes et tresses en coton ainsi que les conditions de travail du 19e siècle. En déambulant la nuit parmi les machines du musée, vous profiterez du cadre unique de cette ancienne usine textile, véritable témoin de l’histoire industrielle locale. Gratuit en continu de 19h à 23h

gratuit, en continu, dans la limite des jauges d’accueil du musée

Déambulez la nuit parmi les machines du musée et profitez du cadre unique de cette ancienne usine textile.

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

